«Спортинг» готов переименовать стадион в честь Роналду

Президент лиссабонскогозаявил, что клуб готов переименовать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающегоу.

Слова Варандаса приводит Tuttosport.

«Не будем откладывать эту идею в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами. Криштиану является и всегда будет одним из величайших символов в истории нашего клуба.

Мы уже отразили его главные ценности на стенах молодежной академии, сделав акцент на страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости. Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших атлетов в истории спорта»

Напомним, Роналду является воспитанником академии «Спортинга». 0