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    «Спортинг» готов переименовать стадион в честь Роналду

    Спортинг Лиссабон Португалия Ювентус
    Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерико Варандас заявил, что клуб готов переименовать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Слова Варандаса приводит Tuttosport.

    «Не будем откладывать эту идею в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами. Криштиану является и всегда будет одним из величайших символов в истории нашего клуба.

    Мы уже отразили его главные ценности на стенах молодежной академии, сделав акцент на страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости. Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших атлетов в истории спорта»

    Напомним, Роналду является воспитанником академии «Спортинга». 0

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