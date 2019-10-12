«Спортинг» готов переименовать стадион в честь Роналду

Криштиану Роналду
globallookpress.com
Слова Варандаса приводит Tuttosport.
«Не будем откладывать эту идею в долгий ящик. Очевидно, мы будем очень гордиться тем, что его имя будет связано с нами. Криштиану является и всегда будет одним из величайших символов в истории нашего клуба.
Мы уже отразили его главные ценности на стенах молодежной академии, сделав акцент на страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решимости. Криштиану — лучший португальский игрок всех времен и один из лучших атлетов в истории спорта»
Напомним, Роналду является воспитанником академии «Спортинга». 0