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    Погребняк рассказал о попадании в немецкую полицию

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    Нападающий «Урала» Павел Погребняк вспомнил об инциденте, случившемся с ним во время выступлений в Германии.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк

    «Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на нее с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально.

    Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки.

    Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: "Кого мы взяли?"

    В итоге, велосипедист захотел 200 000 евро за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил 2 000 евро в детский дом.

    Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.

    Да, общественность была на моей стороне, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях», — приводит слова Погребняка официальный сайт «Урала». 0

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