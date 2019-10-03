«Спартак» подпишет контракт с Тедеско по схеме «1+1»

Московскийблизок к заключению контракта с немецким специалистом, сообщает «Евро-футбол.ру»

По информации издания, стороны уладили все детали и в ближайшее время 34-летний экс-наставник «Шальке» станет новым главным тренером «Спартака».

Контракт красно-белых с Тедеско будет подписан по схеме «1+1».

Ожидается, что после окончания текущего сезона соглашение со специалистом не будет пролонгировано, однако руководство «Спартака» приняло решение перестраховаться на случай, если при Тедеско команда начнет играть на порядок лучше, и прописало возможность продления контракта.

О назначении Тедеско на должность главного тренера «Спартака», как и сообщалось ранее, будет объявлено после матча 12-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром», во время паузы на игры национальных сборных.

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Напомним, что специалист известен по работе с немецким «Шальке». Он выигрывал с этим клубом серебро чемпионата Германии. Также наставник работал в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». 0