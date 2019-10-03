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    «Спартак» подпишет контракт с Тедеско по схеме «1+1»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Московский «Спартак» близок к заключению контракта с немецким специалистом Доменико Тедеско, сообщает «Евро-футбол.ру».

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    По информации издания, стороны уладили все детали и в ближайшее время 34-летний экс-наставник «Шальке» станет новым главным тренером «Спартака».

    Контракт красно-белых с Тедеско будет подписан по схеме «1+1».

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    • Ожидается, что после окончания текущего сезона соглашение со специалистом не будет пролонгировано, однако руководство «Спартака» приняло решение перестраховаться на случай, если при Тедеско команда начнет играть на порядок лучше, и прописало возможность продления контракта.

    О назначении Тедеско на должность главного тренера «Спартака», как и сообщалось ранее, будет объявлено после матча 12-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром», во время паузы на игры национальных сборных.

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    Напомним, что специалист известен по работе с немецким «Шальке». Он выигрывал с этим клубом серебро чемпионата Германии. Также наставник работал в «Штутгарте» и «Хоффенхайме». 0

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