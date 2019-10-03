ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Бенфика»«Зенит» показал зубы. Лига чемпионов триумфально вернулась на Неву
  • 10:53
    • «Ливерпуль» не будут исключать из Кубка лиги
  • 07:01
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 23:53
    • «Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
  • 00:55
    • Лэмпард: После поражения от «Валенсии» было важно выиграть
  • 00:49
    • Конте: Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» не будут исключать из Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» избежал исключения из Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

    «Ливерпуль» не будут исключать из Кубка лиги
    «Ливерпуль» не будут исключать из Кубка лиги

    Напомним, что в поединке 1/16 финала Кубка лиги против «МК Донс» (2:0) у «красных» во втором тайме вышел Педро Чиривелья, который не получил разрешение выступать за мерсисайдцев до начала сезона.

    Таким образом, клуб не имел права заявлять его на игру и выпускать его на поле. Одним из возможных наказаний за такой проступок могло стать исключение из турнира, однако ФА просто оштрафовала клуб на 200 тысяч фунтов стерлингов.

    В 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на своем поле примет лондонский «Арсенал». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?
  • 27/09/2019 в 11:59
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Хетафе»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из команд в Нур-Слутане вернется на победный путь?
  • «Барыс» — «Торпедо. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Заработает ли «Астана» первые очки в Нур-Султане?
  • «Астана» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Выступят ли результативно лидеры Западной конференции?
  • ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серж Гнабри — один из героев матча Футбол Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан«Тоттенхэм» пережил кошмарный вечер на родном стадионе в Лиге чемпионов Вчера в 15:010
  • 07:17
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 23:53
    • «Лион» на выезде обыграл «Лейпциг»
  • 11:24
    • Салах: У «Ливерпуля» хватило опыта, чтобы исправить ситуацию
    «Локомотив» — «Атлетико» Футбол Разница в классе. «Атлетико» указал «Локомотиву» его местоРеакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Атлетико» Вчера в 02:180
  • Экспресс дня

  • Реабилитируются ли ЦСКА и «Краснодар» после провалов в первом туре ЛЕ?
  • 2.75
    •
  • 11:07
    • НХЛ объявила трех звезд первого игрового дня
  • 10:36
    • Месси: Мне не хватает игрового ритма, но я рад победе над «Интером»
  • 10:19
    • Магнуссон: ЦСКА должен загладить свою вину перед фанатами
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА забросил 9 шайб «Спартаку»СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ Вчера в 12:560
  • 09:04
    • Клопп: «Ливерпуль» открыл дверь и «Зальцбург» ворвался в нее на полном ходу
  • 08:50
    • Конте: «Интер» заслужил большего в игре с «Барселоной»
  • 08:04
    • Луис Суарес: «Барселона» в результате доверия и сплоченности заработала три очка
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие