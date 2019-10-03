«Ливерпуль» не будут исключать из Кубка лиги

избежал исключения из Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что в поединке 1/16 финала Кубка лиги против «МК Донс» (2:0) у «красных» во втором тайме вышел Педро Чиривелья, который не получил разрешение выступать за мерсисайдцев до начала сезона.

Таким образом, клуб не имел права заявлять его на игру и выпускать его на поле. Одним из возможных наказаний за такой проступок могло стать исключение из турнира, однако ФА просто оштрафовала клуб на 200 тысяч фунтов стерлингов.

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» на своем поле примет лондонский «Арсенал». 0