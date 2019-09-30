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    Ограбили дом экс-футболиста сборной России

    Сборная России Футбол России Между тем Происшествия
    В Подмосковье 29 сентября четверо неизвестных ограбили дом бывшего полузащитника сборной России Игоря Семшова, сообщает «Комсомольская правда».

    Игорь Семшов
    Игорь Семшов

    Семшова в момент совершения преступления в доме не было, однако там была его жена Лариса. Услышав шум, женщина спустилась на первый этаж, где и встретила злоумышленников, вооруженных пистолетом, монтировками и железными прутами.

    Попытка прогнать их не увенчалась успехом, а один из преступников ударил Ларису.

    После того, как преступники скрылись, Семшова обратилась за помощью к правоохранителям. Общий ущерб оценили около 20 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. 0

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