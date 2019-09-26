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    ФИФА объяснила отсутствие голосов Египетской ассоциации за Салаха

    ФИФА Между тем Скандалы Ливерпуль Сборная Египта
    В Международной федерации футбола рассказали, почему голоса представителей сборной Египта за нападающего Мохаммеда Салаха в премии The Best не были засчитаны, сообщает AP.

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    Египетская футбольная ассоциация ранее обратилась к ФИФА за объяснением, почему не были учтены голоса главного тренера и капитана национальной команды в голосовании за лучшего футболиста года. В Египте утверждали, что главный тренер и капитан голосовали за Салаха, но в опубликованных полных результатах голосования был только голос журналиста.

    «Подписи на бюллетенях представителей Египта были выполнены прописными буквами и поэтому были признаны недействительными (не аутентичными). На бюллетенях не было подписи генерального секретаря Египетской футбольной ассоциации, что является обязательным», — говорится в заявлении ФИФА.

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    • Также в заявлении утверждается, что Египетская футбольная ассоциация была дважды уведомлена о нарушениях в заполнении бюллетеней и необходимости устранить их до 19 августа.

    Напомним, 23 сентября Месси в шестой раз стал обладателем трофея лучшего игрока мира. Мохаммед Салах в итоговом голосовании занял четвертое место, уступив аргентинцу 21 балл. 0

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