В ФИФА опровергли слова капитана сборной Никарагуа о подлоге

Международная федерация футбола (ФИФА) опровергла заявление капитана сборной Никарагуао фальсификации своего голоса запри выборе лучшего игрока года.

В ФИФА опровергли слова капитана сборной Никарагуа о подлге globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Ранее Баррера заявил, что не голосовал за нападающего испанской «Барселоны» и сборной Аргентины, который в итоге стал обладателем премии.

Пресс-служба ФИФА предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.

Согласно данным, Баррера поставил на первое место Месси, на второе — сенегальского нападающего английского «Ливерпуля» Садио Мане, а на третье — форварда сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. 0