Капитан сборной Никарагуа: Я не голосовал за Месси в премии The Best

На официальной странице в Twitter El Chiringuito появились слова капитана сборной Никарагуао голосовании за лучшего футболиста по версии. Игрок отрицает свой голос, однако в отчете организации указано, что Баррера голосовал именно за

В отчете FIFA указано, что Баррера якобы отдал свой голос за аргентинца, на второе место он поставил Садио Мане, а на третье — Криштиану Роналду.

«Я не голосовал за Месси в премии The Best», — цитирует футболиста El Chiringuito.

🚨🚨🚨 «YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'».

«YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'».

El capitán de la Selección de Nicaragua asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista.