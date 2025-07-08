ТНС — Шкендия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

ТНС
Шкендия
ТНС
Турнирное положение: Валлийский ТНС получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в прошлом сезоне.
Команда при этом на внутренней арене смогла оформить дубль, выиграв Кубок Уэльса, в финале которого разобралась с «Конна Квэй» (2:1).
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ньютауна» (0:1).
Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах разошелся мировой с представителем шотландского Чемпионшипа — «Эйром» (1:1).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, ТНС ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Арамиде Оте — лучший бомбардир команды в чемпионате Уэльса прошлого сезона с 13-ю голами.
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Северной Македонии.
Команда по итогам 33-х туров выиграла золотые медали местной лиги с 70 очками, на три балла опередив своего ближайшего преследователя «Силекс».
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл албанское «Динамо» из Тираны (2:1).
Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах разошелся мировой с болгарским ЦСКА Софией (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Шкендия» выиграла только дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на мировой исход, пусть соперник все же превосходит их в классе.
Бесарт Ибраими — лучший бомбардир команды и первенства Северной Македонии прошлого сезона с 15-ю голами.
Статистика для ставок
- в 18-ти из 22-х последних матчей ТНС выиграл
- в четырех из шести последних матчей ТНС забивали больше 2,5 голов
- в четырех из семи последних матчей «Шкендия» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Шкендии» — в 3.15.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 10-ти из 11-ти последних домашних поединков.
При этом в пяти из семи последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в 18-ти из 22-х последних матчей.
Ставка: ТНС победит за 2.20