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    Одолеет ли ТНС «Шкендию»?

    ТНС — Шкендия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 8 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на ТНС — «Шкендия»
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    ТНС
    8 июля в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют ТНС и «Шкендия». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч ТНС — «Шкендия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 08 Июля 2025 года

    ТНС

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  ТНС 21:00 Шкендия

    Шкендия

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    ТНС

    Турнирное положение: Валлийский ТНС получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона своей страны в прошлом сезоне.

    Команда при этом на внутренней арене смогла оформить дубль, выиграв Кубок Уэльса, в финале которого разобралась с «Конна Квэй» (2:1).

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ньютауна» (0:1).

    Ранее коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в чужих стенах разошелся мировой с представителем шотландского Чемпионшипа — «Эйром» (1:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые были товарищескими, ТНС ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть небольшой перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Арамиде Оте — лучший бомбардир команды в чемпионате Уэльса прошлого сезона с 13-ю голами.

    «Шкендия»

    Турнирное положение: «Шкендия» получила возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Северной Македонии.

    Команда по итогам 33-х туров выиграла золотые медали местной лиги с 70 очками, на три балла опередив своего ближайшего преследователя «Силекс».

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл албанское «Динамо» из Тираны (2:1).

    Перед этим коллектив еще в одном контрольном поединке опять-таки в домашних стенах разошелся мировой с болгарским ЦСКА Софией (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Шкендия» выиграла только дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, она все же позволяет им рассчитывать на мировой исход, пусть соперник все же превосходит их в классе.

    Бесарт Ибраими — лучший бомбардир команды и первенства Северной Македонии прошлого сезона с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в 18-ти из 22-х последних матчей ТНС выиграл

    • в четырех из шести последних матчей ТНС забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Шкендия» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Шкендии» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 10-ти из 11-ти последних домашних поединков.

    При этом в пяти из семи последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь так было в 18-ти из 22-х последних матчей.

    Ставка: ТНС победит за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ТНС — Шкендия?

    Матч ТНС — Шкендия состоится 08 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч ТНС — Шкендия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче ТНС — Шкендия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ТНС — Шкендия?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ТНС — Шкендия?

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Шкендии» — в 3.15.

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    ТНС — Шкендия: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 08.07.202521:00. Одолеет ли ТНС «Шкендию»?
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