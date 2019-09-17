«Бенфика» — «Лейпциг»: счет матча 1:2, обзор голов

обыгралсо счетом 2:1 в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Быки» вышли вперед на 69-й минуте, когда Тимо Вернер точно пробил в дальний нижний угол с пределов штрафной площади.

Спустя десять минут Вернер оформил дубль, поразив пустые ворота после передачи Марселя Забитцера.

Лиссабонцы сократили отставание на 84-й минуте — Харис Сеферович в падении замкнул прострел Рафаэла Силвы.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур «Бенфика» (Португалия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 1:2 (0:0) Голы: Вернер, 69 (0:1). Вернер, 78 (0:2). Сеферович, 84 (1:2)«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Т.Тавареш, Таарабт, Фейса, Пиззи (Сеферович, 76), Рауль де Томас, Серви (Рафа Силва, 76), Жоау Филипе (Д.Тавареш, 67)«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Л.Клостерманн, 83), Мукьеле, Конате, Забитцер, Форсберг (Нкунку, 88), Ляймер (Айдара, 39), Демме, Поульсен, ВернерПредупреждения: Поульсен, 57. Жоау Филипе, 62. Айдара, 70

В следующем туре «Бенфика» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Лейпциг» на своем поле примет «Лион». 0