На сына Линекера напали футбольные фанаты в Сьерра-Леоне

Бывший нападающий сборной Англиизаявил, что его сын Харри едва не погиб во время съемок фильма о футболе в Африке.

«Он был в Сьерра-Леоне, работал над ответным официальным матчем сборных Сьерра-Леоне и Либерии. Либерия победила 3:1 в первом матче, они там снимали на камеру фанатов, раздевалку и все, что происходило за кулисами.

В общем, мой Харри чуть не лишился жизни, это было довольно страшно. Сьерра-Леоне нужно было забить, тогда они бы прошли дальше по правилу выездного гола. На последней минуте игрок упустил эту возможность, не реализовав пенальти, прозвучал свисток. И тут начались беспорядки, фанаты выбежали на поле, кидали камни.

Харри стоял рядом с оператором. Когда толпа наводнила поле, они разделились, Харри побежал в туннель в попытке укрыться. Туда пришли фанаты и напали на него. Они срывали с него одежду, забрали телефон и вытащили все из карманов. У него были только сигареты. Харри был в настоящем ужасе.

Затем он увидел нож и подумал, что его сейчас зарежут. Он увидел вооруженного охранника с щитом и бросился к нему. Он рассказал, что просидел там довольно долго. Этот парень спас Харри и отвел его в комнату.

Я узнал об этом вчера вечером и полночи не мог уснуть. С ним все в порядке, уже возвращается домой. Это был последний день съемок, я не хочу выглядеть королевой драмы, сейчас с ним все в порядке. Это лишь доказывает, насколько хрупка жизнь наших детей. Я просто на секунду подумал, что при определенном стечении обстоятельств все могло сложиться иначе», — приводит слова Линекера Mirror. 0