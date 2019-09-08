Кейн отметил работу Гарета Саутгейта в сборной Англии

Нападающий сборнойи лондонскогорешил похвалить своего наставника по национальной команде. В частности футболист заявил, что при нем английский коллектив значительно прибавил в результатах и игре в целом.

«При Саутгейте мы добились значительного прогресса. Мы стали лучше играть после того, как он возглавил команду. У нас хороший состав. Мне кажется, что мы можем тягаться с командами уровня Франции, Испании, Италии, Нидерландов. Но важно делать это на крупных турнирах.

Пока мы не смогли прочувствовать это в полной мере, мы не играли с самыми серьёзными командами на крупных турнирах, но это придёт. Конечно, мы думаем, что сможем их обыграть, но выступления на чемпионатах — это вам не товарищеские матчи.

Так что мы должны становиться сильнее как физически, так и психологически. Надеюсь, следующим летом мы будем достаточно хороши», — цитирует форварда Daily Mail.

Напомним, что Англия выиграла у сборной Болгарии со счетом 4:0. Подопечные Саутгейта набрали 9 очков в трех матчах квалификации Евро-2020. 0