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    Роналду — второй по скорости в текущем сезоне Серии А

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    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на старте сезона Серии А занимает второе место в списке самых скоростных футболистов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Португалец в одном из матчей развил скорость 34,62 километра в час.

    По этому показателю Роналду стал лучшим не только среди всех игроков «Ювентуса», но и среди всех форвардов чемпионата Италии.

    34-летний футболист по абсолютной скорости уступил только защитнику «Наполи» Костасу Маноласу — 35,41 километра в час.

    Следом за португальцем и греком идут нападающий «Торино» Симоне Дзадза (34,56 км/ч), защитник «Ромы» Джанлука Манчини (34,46 км/ч) и защитник «Аталанты» Берат Гимшити (34,26 км/ч). 0

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