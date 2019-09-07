Роналду — второй по скорости в текущем сезоне Серии А

Нападающий «Ювентуса»на старте сезона Серии А занимает второе место в списке самых скоростных футболистов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Португалец в одном из матчей развил скорость 34,62 километра в час.

По этому показателю Роналду стал лучшим не только среди всех игроков «Ювентуса», но и среди всех форвардов чемпионата Италии.

34-летний футболист по абсолютной скорости уступил только защитнику «Наполи» Костасу Маноласу — 35,41 километра в час.

Следом за португальцем и греком идут нападающий «Торино» Симоне Дзадза (34,56 км/ч), защитник «Ромы» Джанлука Манчини (34,46 км/ч) и защитник «Аталанты» Берат Гимшити (34,26 км/ч). 0