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    «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Русенборгом» и вышло в групповой этап ЛЧ

    «Русенборг» — «Динамо» Загреб: счет матча 1:1, обзор голов

    Лига чемпионов Динамо Загреб Русенборг Календарь Лиги чемпионов
    Загребское «Динамо» на выезде сыграло вничью с норвежским «Русенборгом» (1:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Адегбенро выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Йенсен в падении бил по воротам, но Ливакович отразил сферу перед собой.

    Первым на добивании оказался Акинтола, который спокойно переправил снаряд в створ ворот «Динамо».

    А на 71-й минуте Амер Гояк перехватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной «Русенборга» и отправил снаряд в верхний угол врот.

    В первой встрече команд викторию со счетом 2:0 праздновал хорватский клуб, который и стал победителем противостояния. «Русенборг» отправится в групповой этап Лиги Европы.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Русенборг» (Норвегия) — «Динамо З» (Хорватия) — 1:1 (1:0)
    Голы: Акинтола, 11 (1:0). Гояк, 71 (1:1)«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад (Сейде, 84), Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо (Троннсен, 74), Седерлунд, Акинтола (Де Ланлай, 74), Адегбенро«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович, Хайрович (Гояк, 66), Оршич (Атьемвен, 81), Ольмо (Гавранович, 90+2)Предупреждения: Дилавер, 43. Седерлунд, 47. Леовац, 84
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