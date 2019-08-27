«Русенборг» — «Динамо» Загреб: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Адегбенро выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Йенсен в падении бил по воротам, но Ливакович отразил сферу перед собой.
Первым на добивании оказался Акинтола, который спокойно переправил снаряд в створ ворот «Динамо».
А на 71-й минуте Амер Гояк перехватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной «Русенборга» и отправил снаряд в верхний угол врот.
В первой встрече команд викторию со счетом 2:0 праздновал хорватский клуб, который и стал победителем противостояния. «Русенборг» отправится в групповой этап Лиги Европы.
Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
«Русенборг» (Норвегия) — «Динамо З» (Хорватия) — 1:1 (1:0)
Голы: Акинтола, 11 (1:0). Гояк, 71 (1:1)«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад (Сейде, 84), Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо (Троннсен, 74), Седерлунд, Акинтола (Де Ланлай, 74), Адегбенро«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович, Хайрович (Гояк, 66), Оршич (Атьемвен, 81), Ольмо (Гавранович, 90+2)Предупреждения: Дилавер, 43. Седерлунд, 47. Леовац, 84