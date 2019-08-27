«Русенборг» — «Динамо» Загреб: счет матча 1:1, обзор голов

Загребскоена выезде сыграло вничью с норвежским(1:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева. Адегбенро выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Йенсен в падении бил по воротам, но Ливакович отразил сферу перед собой.

Первым на добивании оказался Акинтола, который спокойно переправил снаряд в створ ворот «Динамо».

А на 71-й минуте Амер Гояк перехватил мяч в центре поля, дотащил его до штрафной «Русенборга» и отправил снаряд в верхний угол врот.

В первой встрече команд викторию со счетом 2:0 праздновал хорватский клуб, который и стал победителем противостояния. «Русенборг» отправится в групповой этап Лиги Европы.