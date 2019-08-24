«Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(1:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 41-й минуте открыли хозяева — Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга в центр на линию вратарской, где Матип сумел опередить Давида Луиса и головой отправил мяч в сетку ворот.

На 49-й минуте Давид Луис получил желтую карточку за откровенный фол против Салаха в своей штрафной. Сам египтянин с «точки» удвоил преимущество мерсисайдцев.

На 59-й минуте Салах мастерски ушел от Давида Луиса на правом фланге атаки, прорвался в чужую штрафную и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Лено.

«Арсенал» отквитал один мяч лишь на 85-й минуте. Обамеянг отпасовал низом в чужой штрафной на Торрейру, а тот убрал с пути Хендерсона и точно низом пробил в угол ворот Адриана.

«Ливерпуль» с 9 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» — 6 баллов и второе место.