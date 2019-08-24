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    «Ливерпуль» победил «Арсенал», Салах оформил дубль

    «Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Арсенал Календарь АПЛ
    Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Ливерпуля» (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 41-й минуте открыли хозяева — Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга в центр на линию вратарской, где Матип сумел опередить Давида Луиса и головой отправил мяч в сетку ворот.

    На 49-й минуте Давид Луис получил желтую карточку за откровенный фол против Салаха в своей штрафной. Сам египтянин с «точки» удвоил преимущество мерсисайдцев.

    На 59-й минуте Салах мастерски ушел от Давида Луиса на правом фланге атаки, прорвался в чужую штрафную и точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Лено.

    «Арсенал» отквитал один мяч лишь на 85-й минуте. Обамеянг отпасовал низом в чужой штрафной на Торрейру, а тот убрал с пути Хендерсона и точно низом пробил в угол ворот Адриана.

    «Ливерпуль» с 9 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» — 6 баллов и второе место.

    АПЛ. 3-й тур
    «Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1 (1:0)
    Голы: Матип, 41 (1:0). Салах, 49 — с пенальти (2:0). Салах, 58 (3:0). Торрейра, 85 (3:1)«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабинью, Вайналдум (Милнер, 69), Хендерсон, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 77), Роберту Фирмину (Лаллана, 86)«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Давид Луиз, Папастатопулос, Монреаль, Гендузи (Мхитарян, 86), Джака, Себальос (Торрейра, 61), Уиллок (Ляказетт, 81), Обамеянг, ПепеПредупреждения: Давид Луиз, 48. Фабинью, 90+3
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