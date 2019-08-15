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    «Трабзонспор» выбил пражскую «Спарту» из Лиги Европы

    «Трабзонспор» — «Спарта»: счет матча 2:1, обзор голов

    Лига Европы Трабзонспор Спарта Лудогорец Календарь Лиги Европы
    «Трабзонспор» одержал победу над пражской «Спартой» в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    Футболисты «Трабзонспора»
    Футболисты «Трабзонспора»

    Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:1.

    Хозяева поля вышли вперед на 11-й минуте, когда отличился Александр Серлот. Гости отыгрались на 78-й минуте благодаря точному удару Адама Гложека.

    Незадолго до финального свистка победный гол за «Трабзонспор» забил Филип Новак.

    Пражская команда доигрывала встречу в меньшинстве из-за удаления Срджана Плавшича на 88-й минуте.

    В Чехии команды сыграли вничью — 2:2. В следующий раунд вышел «Трабзонспор».

    За выход в групповой этап Лиги Европы турецкий клуб поборется с «Университатей» или АЕКом.

    Другие результаты:

    «Нью-Сейнтс» — «Лудогорец» — 0:4 (первый матч — 0:5)
    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Норчёпинг» — 3:1 (1:1) 0

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