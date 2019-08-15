«Трабзонспор» — «Спарта»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над пражскойв домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед на 11-й минуте, когда отличился Александр Серлот. Гости отыгрались на 78-й минуте благодаря точному удару Адама Гложека.

Незадолго до финального свистка победный гол за «Трабзонспор» забил Филип Новак.

Пражская команда доигрывала встречу в меньшинстве из-за удаления Срджана Плавшича на 88-й минуте.

В Чехии команды сыграли вничью — 2:2. В следующий раунд вышел «Трабзонспор».

За выход в групповой этап Лиги Европы турецкий клуб поборется с «Университатей» или АЕКом.

Другие результаты:

«Нью-Сейнтс» — «Лудогорец» — 0:4 (первый матч — 0:5)

«Хапоэль» Беэр-Шева — «Норчёпинг» — 3:1 (1:1) 0