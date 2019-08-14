КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за оскорбление судьи через громкую связь

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) огласил штрафные санкции по итогам матча пятого тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:3).

Как заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц, грозненский клуб оштрафован на 15- тысяч рублей за оскорбление судьи через громкую связь.

«В ходе матча по громкой связи прозвучала фраза "Судья — козел". Это нарушение пункта 10.8 регламента чемпионата России по футболу. В данном случае, произошел выкрик, но с отягчающими обстоятельствами — оскорбительный в адрес официального лица матча.

За использование громкой связи и нарушение регламента "Ахмат" оштрафован на 150 тысяч рублей. Вы знаете, что президент клуба — не участник соревнований и не имеет права находиться в технической зоне. За нахождение Магомеда Даудова в технической зоне грозненский клуб оштрафован на 15 тысяч рублей.

За то, что болельщики "Ахмата" бросали на поле бутылки, за это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Рашид Рахимов получил штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что покидал пределы технической зоны. Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные кричалки, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Спорт-Экспресс». 0