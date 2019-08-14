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    Понсе дисквалифицирован на три матча

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    По данным «Чемпионата», нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе дисквалифицирован на три матча. К такому решению пришли представители Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    Фрагмент инцидента
    Фрагмент инцидента

    Сообщается, что игрок будет отбывать дисквалификацию за инцидент, случившийся в московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 4 туре РПЛ.

    Неприятная ситуация с участием Понсе произошла на 22 минуте матча, когда аргентинский форвард пытался дотянуться до мяча, а вместо этого ударил ногой в грудь голкипера «бело-голубых» Антона Шунина. За этот поступок футболист «Спартака» был награжден красной карточкой.

    После поединка Понсе заявил, что ненамеренно шел на этот фол. По его словам, он не видел вратаря и просто пытался добраться до мяча. Также форвард принес извинения Шунину. 0

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