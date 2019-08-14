Понсе дисквалифицирован на три матча

По данным « Чемпионата », нападающий московскогодисквалифицирован на три матча. К такому решению пришли представители Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Сообщается, что игрок будет отбывать дисквалификацию за инцидент, случившийся в московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» в 4 туре РПЛ.

Неприятная ситуация с участием Понсе произошла на 22 минуте матча, когда аргентинский форвард пытался дотянуться до мяча, а вместо этого ударил ногой в грудь голкипера «бело-голубых» Антона Шунина. За этот поступок футболист «Спартака» был награжден красной карточкой.

После поединка Понсе заявил, что ненамеренно шел на этот фол. По его словам, он не видел вратаря и просто пытался добраться до мяча. Также форвард принес извинения Шунину. 0