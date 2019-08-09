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    Мане должен попасть в заявку на матч с «Норвичем»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Норвич Календарь АПЛ
    На официальном сайте «Ливерпуля» появилось интервью главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа, в котором он оценил шансы Садио Мане на участие в матче первого тура АПЛ. Клуб встретится с «Норвичем».

    Садио Мане
    Садио Мане

    «Может ли Мане сыграть с "Норвичем"? Да. У него было всего две недели на отдых, так что он не успел потерять форму. Он выглядит отлично. В среду Садио провёл первую тренировку после отпуска, потому что в понедельник он приехал, когда мы уже ушли, а во вторник команде был предоставлен отдых и он занимался индивидуально. Он может появиться на поле. Посмотрим, как всё сложится», — отметил Клопп.

    Напомним, что Мане дали двухнедельный отпуск в связи с его участием в Кубке Африки. Его сборная Сенегала дошла до финала, где уступила Алжиру.

    Сенегалец пропустил матч за Суперкубок Англии, а его участие в игре с «Норвичем» изначально было под вопросом. 0

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