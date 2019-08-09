Мане должен попасть в заявку на матч с «Норвичем»

На официальном сайтепоявилось интервью главного тренера «мерсисайдцев» Юргена Клоппа, в котором он оценил шансына участие в матче первого тура АПЛ. Клуб встретится с

«Может ли Мане сыграть с "Норвичем"? Да. У него было всего две недели на отдых, так что он не успел потерять форму. Он выглядит отлично. В среду Садио провёл первую тренировку после отпуска, потому что в понедельник он приехал, когда мы уже ушли, а во вторник команде был предоставлен отдых и он занимался индивидуально. Он может появиться на поле. Посмотрим, как всё сложится», — отметил Клопп.

Напомним, что Мане дали двухнедельный отпуск в связи с его участием в Кубке Африки. Его сборная Сенегала дошла до финала, где уступила Алжиру.

Сенегалец пропустил матч за Суперкубок Англии, а его участие в игре с «Норвичем» изначально было под вопросом. 0