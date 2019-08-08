«Кристал Пэлас» завершил работу на трансферном рынке

«Кристал Пэлас» принял решение завершить работу на летнем трансферном рынке, сообщает SkySports.

Изданию стало известно, что «стекольщики» теперь точно не продадут вингера Вильфрида Заа, которым активно интересовался «Эвертон».

Главный тренер команды Рой Ходжсон подтвердил эту информацию, подчеркнув, что Заа остался разочарован тем, что ему не позволили уйти.

Исходя из этой новости, можно сделать вывод, что форвард ЦСКА Федор Чалов не перейдет в «Кристал Пэлас».

Английский клуб предлагал за россиянина 23 миллиона фунтов, тогда как «армейцы» настаивали на сумме 30 миллионов. 0