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    Агент Федора Чалова: интерес к футболисту вполне оправдан

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    На сайте «Чемпионат» появилось небольшое интервью агента Федора Чалова, Кристиана Эмиле, в котором он поделился своим мнением касательно переговоров ЦСКА с «Кристал Пэлас».

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста», — заявил Эмиле.

    «Позиция ЦСКА совершенно понятна — перед ними стоят серьёзные цели, и Фёдор для них самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий, и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — добавил агент.

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    • Напомним, что «Кристал Пэлас» ранее сделал два предложения. В первый раз клуб предложил за 21-летнего форварда 15 млн евро, а затем поднял сумму до 25 млн. «Армейцы» же согласны отпустить игрока не менее чем за 30 млн евро. 0

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