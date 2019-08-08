Агент Федора Чалова: интерес к футболисту вполне оправдан

На сайте « Чемпионат » появилось небольшое интервью агента, Кристиана Эмиле, в котором он поделился своим мнением касательно переговоров

«Фёдор — один из самых ярких футболистов в Европе, и повышенный интерес к нему совершенно оправдан. В особенности со стороны одного клуба АПЛ, который сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи футболиста», — заявил Эмиле.

«Позиция ЦСКА совершенно понятна — перед ними стоят серьёзные цели, и Фёдор для них самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий, и уверены, что в любом случае Фёдора ожидает большое будущее», — добавил агент.

Напомним, что «Кристал Пэлас» ранее сделал два предложения. В первый раз клуб предложил за 21-летнего форварда 15 млн евро, а затем поднял сумму до 25 млн. «Армейцы» же согласны отпустить игрока не менее чем за 30 млн евро. 0