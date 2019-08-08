Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас»

Федор Чалов
globallookpress.com
Стоит напомнить, что до этого «стекольщики» сделали два предложения, которые руководство ЦСКА отклонил. Сначала Чалова хотели купить за 15 млн евро, а во второй раз сумма трансфера была увеличена до 25 млн евро.
В ЦСКА знают, что лондонский клуб имеет достаточно средств и при этом им нужен игрок атаки. Таким образом, «красно-синие» хотят выручить за Чалова как можно больше денег.
Ранее из гонки за футболиста выбыл «Ньюкасл», который посчитал запрашиваемую сумму очень высокой. 0