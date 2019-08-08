Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас»

Британский журналист Алан Никсон сообщил о том, что московского нападающийможет этим летом перебраться в Англию. «Армейцы» хотят получить за футболиста не менее 30 млн евро и еслипредложит эту сумму, то столичный клуб продаст 21-летнего форварда.

Стоит напомнить, что до этого «стекольщики» сделали два предложения, которые руководство ЦСКА отклонил. Сначала Чалова хотели купить за 15 млн евро, а во второй раз сумма трансфера была увеличена до 25 млн евро.

В ЦСКА знают, что лондонский клуб имеет достаточно средств и при этом им нужен игрок атаки. Таким образом, «красно-синие» хотят выручить за Чалова как можно больше денег.

Ранее из гонки за футболиста выбыл «Ньюкасл», который посчитал запрашиваемую сумму очень высокой. 0