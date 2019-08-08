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    Федор Чалов может перейти в «Кристал Пэлас»

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    Британский журналист Алан Никсон сообщил о том, что московского нападающий ЦСКА Федор Чалов может этим летом перебраться в Англию. «Армейцы» хотят получить за футболиста не менее 30 млн евро и если «Кристал Пэлас» предложит эту сумму, то столичный клуб продаст 21-летнего форварда.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Стоит напомнить, что до этого «стекольщики» сделали два предложения, которые руководство ЦСКА отклонил. Сначала Чалова хотели купить за 15 млн евро, а во второй раз сумма трансфера была увеличена до 25 млн евро.

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    • В ЦСКА знают, что лондонский клуб имеет достаточно средств и при этом им нужен игрок атаки. Таким образом, «красно-синие» хотят выручить за Чалова как можно больше денег.

    Ранее из гонки за футболиста выбыл «Ньюкасл», который посчитал запрашиваемую сумму очень высокой. 0

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