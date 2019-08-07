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    Агент Чалова рассказал о переговорах с «Кристал Пэлас»

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    Шандор Варга, представитель агентства, которое ведет дела нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал информацию о возможном переходе 21-летнего футболиста в «Кристал Пэлас».

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Время уже идет на минуты, потому что менее чем через 24 часа трансферное окно в Англии закроется. Я встретился с руководством ЦСКА, потому что всегда очень важно поставить в известность клуб перед какими-либо действиями. Это правило ФИФА. Мне однозначно выразили позицию ЦСКА. Похоже, "Кристал Пэлас" не сдается.

    За Чалова нет определенных отступных, иначе бы за него просто заплатили безо всяких переговоров. Мы не составляли контракт Федора, мы стали сотрудничать недавно. В его прежнем контракте нет никаких отступных.

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    • Если ЦСКА нужен футболист, а не деньги, клуб может отказаться от любой суммы. Что касается желания самого Чалова, я не общаюсь с ним. Встретился с ним лишь один раз и очень коротко. У нас в агентстве есть человек, который с ним общается», — приводит слова Варги «Чемпионат». 0

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