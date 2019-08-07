«Кристал Пэлас» сделал новое предложение по Федору Чалову

Представителисделали новое предложение руководству. Клубу предлагают продатьза 25 млн евро, сообщает Sky Sports.

Ранее «стекольщики» предлагали за 21-летнего российского нападающего 15 млн евро. Таким образом, лондонский клуб сделал «армейцам» более выгодное предложение.

Интерес к Чалову со стороны европейских клубов очень сильный. Отмечается, что помимо «Кристал Пэлас» в услугах футболиста заинтересованы «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Ман Сити», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

В прошлом сезоне Федор Чалов провел 37 матчей, забив 17 голов и сделав 7 голевых передач. По итогам РПЛ футболист стал лучшим снайпером с 15 мячами на счету. 0