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    «Кристал Пэлас» сделал новое предложение по Федору Чалову

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    Представители «Кристал Пэлас» сделали новое предложение руководству ЦСКА. Клубу предлагают продать Федора Чалова за 25 млн евро, сообщает Sky Sports.

    Федор Чалов и Даниеле Де Росси
    Федор Чалов и Даниеле Де Росси

    Ранее «стекольщики» предлагали за 21-летнего российского нападающего 15 млн евро. Таким образом, лондонский клуб сделал «армейцам» более выгодное предложение.

    Интерес к Чалову со стороны европейских клубов очень сильный. Отмечается, что помимо «Кристал Пэлас» в услугах футболиста заинтересованы «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Ман Сити», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».

    В прошлом сезоне Федор Чалов провел 37 матчей, забив 17 голов и сделав 7 голевых передач. По итогам РПЛ футболист стал лучшим снайпером с 15 мячами на счету. 0

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