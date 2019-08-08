«Вулверхэмптон» разгромил «Пюник» в Лиге Европы

«Вулверхэмптон»
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Дублем в составе победителей отметился мексиканский нападающий Рауль Хименес, поразивший ворота соперника на 42-й и 46-й минутах.
Еще по голу забили Мэтт Доэрти на 26-й минуте и Рубен Невеш, реализовавший пенальти в компенсированное время.
В параллельном матче турецкий «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с пражской «Спартой» — 2:2.
За хозяев отличились Коста Намоинесу (16-я минута) и Гуэлор Канга Каку (68). За турецкий клуб голы забили Калеб Экубан (84) и Александр Сёрлот (89).
Ответные матчи пройдут 15 августа. 0