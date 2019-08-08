«Вулверхэмптон» разгромил «Пюник» в Лиге Европы

Армянскийпотерпел домашнее поражение от(0:4) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Дублем в составе победителей отметился мексиканский нападающий Рауль Хименес, поразивший ворота соперника на 42-й и 46-й минутах.

Еще по голу забили Мэтт Доэрти на 26-й минуте и Рубен Невеш, реализовавший пенальти в компенсированное время.

В параллельном матче турецкий «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с пражской «Спартой» — 2:2.

За хозяев отличились Коста Намоинесу (16-я минута) и Гуэлор Канга Каку (68). За турецкий клуб голы забили Калеб Экубан (84) и Александр Сёрлот (89).

Ответные матчи пройдут 15 августа. 0