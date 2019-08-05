«Зенит» выступил с заявлением по поводу расистского скандала

на англоязычной версии своего официального сайта выступил с заявлением по поводу расистского скандала вокруг бразильского новичка команды

«"Зенит" знает о баннере "Спасибо руководству за верность традициям". Некоторые СМИ неверно интерпретировали начение этого слогана и, основываясь на своих представлениях, сделали неверные выводы, никак не связанные с реальным положением вещей. Клуб имеет давнюю традицию приглашать лучших футболистов со всего мира, вне зависимости от их национальности и этнической принадлежности. Мы давно поддерживаем акции против расизма, сами поддерживаем равенство и будем заниматься этим в дальнейшем.

В то же время мы хотим выразить глубочайшее сожаление, что СМИ за границей и не только, а также футбольные клубы сообщили об инциденте неверным образом, и надеемся, что в дальнейшем такие организации будут тщательно проверять факты перед тем, как публиковать оскорбительные заявления и обвинения.

"Зенит" хотел бы пригласить тех, кто прокомментировал ситуацию, на один из наших домашних матчей, чтобы они могли увидеть гостеприимство, которое мы продемонстрировали во время чемпионата мира и других международных соревнований и мероприятий», — говорится в заявлении. 0