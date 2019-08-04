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    «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

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    Питерский «Зенит» может в зимнее трансферное окно продать бразильского нападающего Малкома, сообщает РИА Новости.

    Малком
    Малком

    «Возможно, "Зенит" продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом, фанаты "Зенита" не приняли Малкома», — сказал источник издания, знакомый с ситуацией.

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    • Ранее иностранные СМИ обвинили фанатов «Зенита» в расизме после прошедшего в Петербурге матча против «Краснодара» (1:1) в 4-м туре чемпионата России.

    В этой игре Малком вышел на замену на 72-й минуте вместо Алексея Сутормина.

    Во время игры на трибуне с фанатами «Зенита» был вывешен баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям».

    Предполагается, что эта надпись связана с переходом в петербургскую команду темнокожего нападающего.

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    • «Фанаты "Зенита" выразили протест против перехода темнокожего игрока Малкома шокирующим расистским баннером», — написало британское издание The Sun.

    Издание напомнило о манифесте зенитовских болельщиков под названием «Селекция-12», в котором говорится, что отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» является важной традицией, подчеркивающей идентичность клуба.

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    Сумма трансфера Малкома из «Барселоны» в «Зенит», о котором было объявлено 2 августа, составила 40 млн евро. Еще 5 млн евро прописаны в контракте в качестве бонусов.

    Кроме того, «Барселона» получит дополнительно 7,5% от перепродажи Малкома «Зенитом».

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