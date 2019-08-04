РПЛ проведет расследование стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом

«Зенит» — «Краснодар»
globallookpress.com
«3 августа в перерыве футбольного матча четвертого тура российской Премьер-лиги "Зенит" — "Краснодар" на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит".
По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ.
По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — говорится в сообщении. 0