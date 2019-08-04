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    РПЛ проведет расследование стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом

    Между тем Скандалы Болельщики Зенит Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Российская Премьер-лига на своем сайте выступила с официальным заявлением по поводу стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом во время матча с «Краснодаром».

    «Зенит» — «Краснодар»
    «Зенит» — «Краснодар»

    «3 августа в перерыве футбольного матча четвертого тура российской Премьер-лиги "Зенит" — "Краснодар" на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит".

    По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ.

  • «Зенит» избежал поражения в матче с «Краснодаром»
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    • По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — говорится в сообщении. 0

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