РПЛ проведет расследование стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом

Российская Премьер-лига на своем сайте выступила с официальным заявлением по поводу стычки болельщиков «Зенита» с ОМОНом во время матча с «Краснодаром».

«3 августа в перерыве футбольного матча четвертого тура российской Премьер-лиги "Зенит" — "Краснодар" на территории стадиона произошло столкновение между подразделением ОМОНа и небольшой группой болельщиков футбольного клуба "Зенит".

По данному факту клубом совместно с правоохранительными органами проводится расследование. Аналогичная проверка сразу по окончанию матча начата РПЛ.

По ее итогам материалы будут направлены в РФС для принятия соответствующих решений. Мы убеждены, что территория стадиона должна быть зоной комфорта и безопасности», — говорится в сообщении. 0