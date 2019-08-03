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    «Зенит» избежал поражения в матче с «Краснодаром»

    «Зенит» — «Краснодар»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

    Гостям удалось выйти вперед на 80-й минуте. Ари выполнил заброс в чужую штрафную площадь, Андрей Лунев пошел на перехват, а Дуглас дос Сантос головой срезал мяч в свои ворота.

    Подопечные Сергея Семака отыгрались уже в компенсированное время. Тонни Де Вильена в центре поля потерял мяч, Сердар Азмун пустил в прорыв Артема Дзюбу, который вышел на ворота и перебросил вратаря.

    За «сине-бело-голубых» в этом матче дебютировал Малком, заменивший на 72-й минуте Алексея Сутормина.

    РПЛ. 4-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» — 1:1 (0:0)
    Голы: Дуглас Сантос, 80 — в свои ворота (0:1). Дзюба, 90+1 (1:1)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Жирков (Кузяев, 86), Дриусси (Ерохин, 69), Барриос, Оздоев, Сутормин (Малком, 72), Азмун, Дзюба«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 78), Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов, Вилена, Олссон, Кабелла (Сулейманов, 57), Ари, Намли (Игнатьев, 60)Предупреждения: Жирков, 2. Барриос, 28. Вилена, 36. Кабелла, 53. Рамирес, 61. Ари, 89

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (10 очков), а «Краснодар» — третье (7 очков). 0

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