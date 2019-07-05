«Торпедо» арендовало защитника «Ахмата»

объявило о переходе защитника сообщает пресс-служба «автозаводцев».

21-летний футболист перешел в московский клуб на правах аренды сроком на один сезон.

«Впечатления отличные.Очень рад, что выбрал именно "Торпедо", и рад был сегодня присоединиться к команде. Через какое-то время после завершения чемпионата, когда уже был в отпуске, мне позвонил Сергей Игнашевич.

Мы поговорили, Сергей Николаевич поделился со мной своим видением команды, рассказал об амбициях клуба на предстоящий сезон. Дальше уже решение было за мной, и как видите, я здесь», — сказал Калошин. 0