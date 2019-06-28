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    У Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

    Зенит Между тем Скандалы Происшествия
    Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья футболиста, находящегося в колонии.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже. Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.

    Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», — цитируют Стукалову «Р-Спорт».

    Напомним, что за две драки в Москве Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии.

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии. 0

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