У Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

АдвокатТатьяна Стукалова рассказала о состоянии здоровья футболиста, находящегося в колонии.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе. В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже. Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.

Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», — цитируют Стукалову «Р-Спорт».

Напомним, что за две драки в Москве Александр Кокорин и его брат Кирилл приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии. 0