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    Вудгейт возглавил «Мидлсбро»

    Мидлсбро Чемпионшип Футбол Англии
    Бывший игрок сборной Англии Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро».

    Джонатан Вудгейт
    Джонатан Вудгейт

    Об этом сообщает официальный сайт «Мидлсбро».

    На посту главного тренера команды 39-летний Вудгейт сменил Тони Пьюлиса, который не сумел вывести «Мидлсбро» в АПЛ.

    «Джонатан Вудгейт идеально походит на пост главы новой структуры, а его помощники обладают огромным опытом и знаниями. Видение Джонатана очень похоже на наше собственное, поскольку мы стремимся разработать новую концепцию», — отмечается в заявлении клуба.

    Ассистентом Вудгейта станет экс-нападающий Робби Кин.

    Отметим, что ранее Вудгейт был ассистентом главного тренера «Мидлсбро». 0

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