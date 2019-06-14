Вудгейт возглавил «Мидлсбро»

Бывший игроквозглавил

Об этом сообщает официальный сайт «Мидлсбро».

На посту главного тренера команды 39-летний Вудгейт сменил Тони Пьюлиса, который не сумел вывести «Мидлсбро» в АПЛ.

«Джонатан Вудгейт идеально походит на пост главы новой структуры, а его помощники обладают огромным опытом и знаниями. Видение Джонатана очень похоже на наше собственное, поскольку мы стремимся разработать новую концепцию», — отмечается в заявлении клуба.

Ассистентом Вудгейта станет экс-нападающий Робби Кин.

Отметим, что ранее Вудгейт был ассистентом главного тренера «Мидлсбро». 0