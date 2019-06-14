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    Итальянские футболистки разгромили Ямайку на ЧМ-2019

    Сборная Италии Футбол Италии Сборная Ямайки Сборная Японии
    Женская сборная Италии обыграла команду Ямайки (5:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хет-трик на свой счет записала нападающая Кристиана Джирелли, реализовавшая пенальти на 12-й минуте и поразившая ворота соперниц с игры на 25-й и 46-й минутах.

    Дубль на 71-й и 81-й минутах у полузащитницы Авроры Галли.

    Сборная Италии продолжает лидировать в турнирной таблице группы C, набрав 6 очков. Ямайские футболистки на последнем месте с нулем очков.

    В заключительном туре группового этапа 18 июня итальянки встретятся с Бразилией, Ямайка сыграет с Австралией.

    Ранее в матче группы D женская сборная Японии нанесла поражение Шотландии со счетом 2:1.

    В середине первого тайма Мана Ивабути вывела свою команду вперед, забив на 23-й минуте. На 37-й минуте Юика Сугасава увеличила преимущество азиатской сборной, реализовав пенальти.

    Отквитали один мяч шотландки за несколько минут до конца встречи — на 88-й минуте Лана Клиллэнд установила окончательный счет.

    Эта победа позволила японкам набрать четыре очка и возглавить группу D. Сборная Шотландии замыкает квартет, не набрав ни одного очка. 0

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