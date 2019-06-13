Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

после этапирования не смогут получить условно-досрочное освобождение.

Об этом рассказал адвокат форварда «Зенита» Андрей Ромашов.

«Если Кокорина и Мамаева сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.

В том случае, если апелляцию не удовлетворят, то, когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель они должны быть отправлены по этапу.

Как только попадут в колонию, права на УДО не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения», — приводит слова Ромашова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 13 июня суд рассматривает апелляции футболистов, Кирилла Кокорина, а также Александра Протасовицкого. 0