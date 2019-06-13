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    Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

    Между тем Скандалы Светская жизнь Зенит Краснодар Футбол России
    Александр Кокорин и Павел Мамаев после этапирования не смогут получить условно-досрочное освобождение.

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    Об этом рассказал адвокат форварда «Зенита» Андрей Ромашов.

    «Если Кокорина и Мамаева сегодня отпустят, ни в какое ЕСПЧ не пойдем. Зачем? Если не отпустят, то тут же и по приговору, и по остальному.

    В том случае, если апелляцию не удовлетворят, то, когда в следственный изолятор поступает полная версия апелляционного определения, с этой даты в течение двух недель они должны быть отправлены по этапу.

    Как только попадут в колонию, права на УДО не имеют. Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения», — приводит слова Ромашова «Спорт-Экспресс».

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