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    Врачи заявили об ухудшении состояния здоровья Кокорина

    Зенит Футбол России Между тем Светская жизнь
    Андрей Ромашов, агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о состоянии футболиста в колонии.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств, и оборудования.

    Это не заболевание. Это отсутствие реаблитицации, которая повлечет инвалидность.

    Хотели оборудовать тренажерный зал за свои деньги. Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.

    С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели», — приводит слова Ромашова «Спорт-Экспресс». 0

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