Врачи заявили об ухудшении состояния здоровья Кокорина

Андрей Ромашов, агент форварда «Зенита», рассказал о состоянии футболиста в колонии.

«Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств, и оборудования.

Это не заболевание. Это отсутствие реаблитицации, которая повлечет инвалидность.

Хотели оборудовать тренажерный зал за свои деньги. Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.

С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели», — приводит слова Ромашова «Спорт-Экспресс». 0