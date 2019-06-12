ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне и Ромелу ЛукакуБельгия остается катком. Равных Де Брейне и компании в группе нет
  • 13:44
    • Лукаку подтвердил свой уход из «МЮ»
  • 11:13
    • Гвардиола отказал «Ювентусу»
  • 09:57
    • СМИ: Моуринью готов вновь возглавить «Челси»
  • 09:43
    • «Ювентус» может купить четырех игроков «Реала»
  • 09:27
    • Головин: Хотелось ответить Фабрегасу, но главное — три очка
    Все новости спорта

    Защитник «Ливерпуля» получил травму в сборной Шотландии

    Футбол Англии Ливерпуль Евро-2020 Сборная Бельгии
    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может пропустить старт сезона, сообщает Sky Sports.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    Футболист сборной Шотландии получил травму перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (0:3). У игрока обороны было выявлено повреждение подколенного сухожилия. Он должен был выйти в стартовом составе шотландской, но в итоге пропустил встречу.

    «Обидно терять такого опытного игрока в столь важном матче. Он сделал все, чтобы быть в строю, даже провел вечернюю тренировку, но проснувшись Эндрю по-прежнему чувствовал дискомфорт», — сказал главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

    В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 48 матчей за «Ливерпуль», в которых сделал 13 голевых передач. С мерсисайдцами он стал обладателем трофея Лиги чемпионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В тени двух гениев. Кто выиграл бы «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду?
  • 01:01
    •
  • Прогноз
  • Кубок Америки-2019
  • 2.10
  • 15/06/2019 в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бостон» или «Сент-Луис» — кто выиграет Кубок Стэнли в решающем матче серии?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Смогут ли бразильцы выиграть домашний Кубок Америки?
  • Кубок Америки-2019. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Копа Америка-2019. Какой будет сборная Бразилии без Неймара?За последний год в бразильской сборной произошли изменения Вчера в 23:070
  • 08:27
    • Дибала готов покинуть «Ювентус» из-за Роналду
  • 13:28
    • В СМИ слили расписание первого тура АПЛ
  • 23:48
    • Гол Ионова принес сборной России победу над Кипром
    Андрес Иньеста Футбол В тени двух гениев. Кто выиграл бы «Золотой мяч» в мире без Месси и Роналду?Иньеста, Неймар и еще пять футболистов, которые могли бы стать обладателями награды 01:010
  • Экспресс дня

  • «Депортиво» и «Малага» начнут борьбу за путевку в Примеру
  • 3.24
    •
  • 13:58
    • Нойер побил 40-летний рекорд сборной Германии
  • 13:12
    • Защитник «Ливерпуля» получил травму в сборной Шотландии
  • 11:27
    • «Барселоне» интересен нападающий «Реал Сосьедада»
    Аллисон Футбол 10 лучших вратарей Европы прямо сейчасОбновленный рейтинг лучших европейских вратарей сезона 2018/19 Вчера в 19:460
  • 20:39
    • Украина пробилась в финал молодежного ЧМ-2019, обыграв Италию
  • 08:43
    • «Милану» интересен защитник «Ливерпуля»
  • 08:13
    • «Лестер» заинтересован в услугах полузащитника «Интера»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие