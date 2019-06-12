Защитник «Ливерпуля» получил травму в сборной Шотландии

Защитникможет пропустить старт сезона, сообщает Sky Sports.

Футболист сборной Шотландии получил травму перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (0:3). У игрока обороны было выявлено повреждение подколенного сухожилия. Он должен был выйти в стартовом составе шотландской, но в итоге пропустил встречу.

«Обидно терять такого опытного игрока в столь важном матче. Он сделал все, чтобы быть в строю, даже провел вечернюю тренировку, но проснувшись Эндрю по-прежнему чувствовал дискомфорт», — сказал главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 48 матчей за «Ливерпуль», в которых сделал 13 голевых передач. С мерсисайдцами он стал обладателем трофея Лиги чемпионов. 0