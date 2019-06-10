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    Черчесов: Сборную России ждет непростой матч против Кипра

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от игры отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Играть надо с каждой командой. Вы видели игру Кипра с Шотландией — это крепкая, организованная сборная. Нас ждет непростой матч. То, что было 1997 году (1:1 в матче отборочного турнира ЧМ-1998) — это было одно, а сейчас команды разные. Мы изучим соперника — каждого игрока и команду в целом и с этими мыслями выйдем на игру.

    Мы знаем, что многие игроки Кипра прошли хорошую школу и у них есть обученность, есть определенный уровень мастерства. Мы вечером об этом нашим футболистам расскажем», — передает слова Черчесова «Матч ТВ».

    Напомним, что поединок Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 21:45 по мск. 0

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