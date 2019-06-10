Черчесов: Сборную России ждет непростой матч против Кипра

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от игры отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

«Играть надо с каждой командой. Вы видели игру Кипра с Шотландией — это крепкая, организованная сборная. Нас ждет непростой матч. То, что было 1997 году (1:1 в матче отборочного турнира ЧМ-1998) — это было одно, а сейчас команды разные. Мы изучим соперника — каждого игрока и команду в целом и с этими мыслями выйдем на игру.

Мы знаем, что многие игроки Кипра прошли хорошую школу и у них есть обученность, есть определенный уровень мастерства. Мы вечером об этом нашим футболистам расскажем», — передает слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что поединок Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 21:45 по мск. 0