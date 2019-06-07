Сборная Голландии не пустила Англию в финал Лиги наций

одержала победу в экстра-тайме над(3:1 дв) в полуфинальном матче Лиги наций.

На 30-й минуте в ворота голландцев был назначен пенальти — Де Лигт на ровном месте потерял мяч у своей штрафной, Рашфорд вышел на ударную позицию, а Маттейс, стараясь исправить свою ошибку, в подкате снёс Маркуса.

Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый на 32-й минуте, открыв счет в матче.

На 73-й минуте счет сравнялся. Прошла подача Депая от угла поля, Маттейс де Лигт выиграл верховую борьбу и головой направил мяч в ворота сборной Англии.

На 83-й минуте Баркли выполнил шикарный проникающий пас в центр штрафной сборной Голландии, Лингард вывалился на ворота и пробил низом точно в цель. Система VAR отменила это взятие голландских ворот — офсайд.

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Счет не изменился до 90-й минуты. Встреча перешла в экстра-таймы. На 97-й минуте Стоунс завозился с мячом у штрафной англичан, Депай сыграл на перехвате, пробить Мемфис не смог вратаря, но помог Промес, удачно сыгравший на добивании. Мяч рикошетом от ноги Уолкера отправился в ворота.

А на 114-й минуте англичане организовали еще один гол в свои ворота. Подставили Баркли с пасом к линии штрафной, в результате он выполнил неудачную передачу на вратаря, Депай мяч перехватил и покатил на Промеса, который уже без чужой помощи пробил в цель.

В финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.