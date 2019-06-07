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    Сборная Голландии не пустила Англию в финал Лиги наций

    Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Голландии
    Сборная Голландии одержала победу в экстра-тайме над командой Англии (3:1 дв) в полуфинальном матче Лиги наций.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 30-й минуте в ворота голландцев был назначен пенальти — Де Лигт на ровном месте потерял мяч у своей штрафной, Рашфорд вышел на ударную позицию, а Маттейс, стараясь исправить свою ошибку, в подкате снёс Маркуса.

    Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый на 32-й минуте, открыв счет в матче.

    На 73-й минуте счет сравнялся. Прошла подача Депая от угла поля, Маттейс де Лигт выиграл верховую борьбу и головой направил мяч в ворота сборной Англии.

    На 83-й минуте Баркли выполнил шикарный проникающий пас в центр штрафной сборной Голландии, Лингард вывалился на ворота и пробил низом точно в цель. Система VAR отменила это взятие голландских ворот — офсайд.

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    Счет не изменился до 90-й минуты. Встреча перешла в экстра-таймы. На 97-й минуте Стоунс завозился с мячом у штрафной англичан, Депай сыграл на перехвате, пробить Мемфис не смог вратаря, но помог Промес, удачно сыгравший на добивании. Мяч рикошетом от ноги Уолкера отправился в ворота.

    А на 114-й минуте англичане организовали еще один гол в свои ворота. Подставили Баркли с пасом к линии штрафной, в результате он выполнил неудачную передачу на вратаря, Депай мяч перехватил и покатил на Промеса, который уже без чужой помощи пробил в цель.

    В финале турнира в воскресенье, 9 июня, встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Команды Швейцарии и Англии будут оспаривать третье место Лиги наций.

    Лига наций. Дивизион A. 1/2 финала
    Голландия — Англия — 3:1 д.в. (0:1, 1:0, 2:0)
    Голы: Рэшфорд, 32 — с пенальти (0:1). де Лигт, 73 (1:1). Уокер, 97 — в свои ворота (2:1). Промес, 114 (3:1)Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Ф.де Йонг (Стротман, 114), Вайналдум, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвайн (Преппер, 91), Депай, Бабел (Промес, 68)Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилвелл, Баркли, Делф (Хендерсон, 77), Райс (Алли, 106), Стерлинг, Санчо (Лингард, 61), Рэшфорд (Кейн, 46)Предупреждения: де Лигт, 30. Дюмфрис, 45. Кейн, 70. ван де Бек, 106
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