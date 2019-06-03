Игнатьев: У Игнашевича один недостаток — нет опыта самостоятельной работы

Бывший наставник сборной Россиипрокомментировал информацию о том, чтоможет возглавить

Игнашевич завершил карьеру футболиста летом 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

По данным СМИ, Игнашевич может стать главным тренером московского «Торпедо», в понедельник объявившего об уходе Игоря Колыванова в связи с истечением контракта.

«Отсутствие опыта самостоятельной работы — единственный недостаток у Сергея.

Но тренерская практика говорит о том, что многие футболисты, заканчивающие играть или где-то попробовавшие себя в тренерской ипостаси, начинают довольно успешно.

Я прекрасно знаю Игнашевича, он сильный человек, убежден, у него может получиться.

Это хороший футболист с тонким пониманием сути игры, у него знания не поверхностные, он прекрасно разбирается в нюансах футбола.

А в построении учебно-тренировочного процесса ему поможет опыт, накопленный в карьере футболиста.

Игнашевич знает толк в игре, хорошо понимает психологию футболистов. Он уже помогал в молодежной команде ЦСКА, сборной России», — приводит слова Игнатьева «Р-Спорт». 0