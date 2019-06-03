ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенТрансферный дайджест. 28 мая — 3 июня
  • 23:20
    • «Севилья» в ближайшие дни объявит о назначении Лопетеги
  • 22:53
    • Хачанов одолел дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 20:56
    • Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
  • 20:39
    • Зверев сыграет в четвертьфинале «РГ» с Джоковичем
  • 20:20
    • Халеп разгромила Свёнтек и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Игнатьев: У Игнашевича один недостаток — нет опыта самостоятельной работы

    Торпедо ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ
    Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Сергей Игнашевич может возглавить «Торпедо».

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    Игнашевич завершил карьеру футболиста летом 2018 года, после чего вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

    По данным СМИ, Игнашевич может стать главным тренером московского «Торпедо», в понедельник объявившего об уходе Игоря Колыванова в связи с истечением контракта.

    «Отсутствие опыта самостоятельной работы — единственный недостаток у Сергея.

    Но тренерская практика говорит о том, что многие футболисты, заканчивающие играть или где-то попробовавшие себя в тренерской ипостаси, начинают довольно успешно.

    Я прекрасно знаю Игнашевича, он сильный человек, убежден, у него может получиться.

    Это хороший футболист с тонким пониманием сути игры, у него знания не поверхностные, он прекрасно разбирается в нюансах футбола.

    А в построении учебно-тренировочного процесса ему поможет опыт, накопленный в карьере футболиста.

    Игнашевич знает толк в игре, хорошо понимает психологию футболистов. Он уже помогал в молодежной команде ЦСКА, сборной России», — приводит слова Игнатьева «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?
  • 03:50
    •
  • Прогноз
  • Аргентина U20 — Мали U20
  • 2.05
  • Завтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сент-Луис» снова сравняет счет в серии с «Бостоном»
  • «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Чем закончатся азиатские разборки на ЧМ?
  • Япония U20 — Южная Корея U20. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Смогут ли американцы сотворить сенсацию?
  • Франция U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Люсьен Фавр Футбол Сбросить «Баварию» с трона. Что нужно сделать «Боруссии»?Хватит ли дортмундцам трансферов Азара, Брандта и Шульца? 15:390
  • 17:08
    • Платини заявил об отсутствии легитимности у Инфантино
  • 16:22
    • Экс-наставник «Рубина» может возглавить «Челси»
  • 15:51
    • Джокович разгромил Штруффа на «Ролан Гаррос»
    Новак Джокович Теннис «Ролан Гаррос». Джокович и Хачанов — в четвертьфинале, вылет обидчиц Осаки и СереныОбзор девятого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису 23:180
  • Экспресс дня

  • Украина одолеет «проклятие» 1/8 финала
  • 4.08
    •
  • 23:51
    • Игнатьев: У Игнашевича один недостаток — нет опыта самостоятельной работы
  • 23:38
    • Сенегал обыграл Нигерию и вышел в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019
  • 23:03
    • Голкипер Налимов может перейти в «Чикаго»
    Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити» Футбол Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?Топ-5 претендентов на победу в главном еврокубке 03:500
  • 13:37
    • На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера
  • 13:23
    • «Салават Юлаев» заполучил нападающего «Сент-Луиса»
  • 11:57
    • «Реал» видит в Эриксене замену Модричу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие