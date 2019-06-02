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    Неймару может грозить до 5 лет тюрьмы

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    Бразильскому нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, утверждает Globoesporte.

    Неймар
    Неймар

    Ранее сообщалось, что заявление о преступлении было подано в отделении полиции бразильского Сан-Паулу, хотя происшествие, по словам жертвы, произошло в Париже 15 мая (за 3 дня до домашнего матча «ПСЖ» против «Дижона»).

    Сам футболист назвал эти обвинения вымогательством. Также он обнародовал личную переписку с обвинившей его девушкой, где фигурируют ее интимные фотографии.

    Полиция расценила это как нарушение статьи 281-С Уголовного кодекса Бразилии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 1 до 5 лет.

    Статья запрещает предлагать, обменивать, делать доступными, передавать, продавать или выставлять на продажу, распространять, публиковать или разглашать любыми средствами фотографии, видео или другие аудиовизуальные записи, содержащие сексуальные сцены без согласия жертвы.

    По данным источника, 3 июня полиция начнёт расследование и вызовет для дачи показаний Неймара и девушку, которая обвиняет его в изнасиловании. У обоих изымут мобильные телефоны для изучения.

    В данный момент Неймар в составе сборной Бразилии готовится к домашнему Кубку Америки. 0

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