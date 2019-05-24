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    Косельни задумался об уходе из «Арсенала»

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    Защитник «Арсенала» Лоран Косельни задумался об уходе из лондонского клуба, сообщает L’Equipe.

    Лоран Косельни
    Лоран Косельни

    По информации издания, француз имеет право расторгнуть контракт, истекающий через год, уже этим летом.

    Желание Косельни может усилиться, если «канониры» проиграют в финале Лиги Европы «Челси» и не попадут в Лигу чемпионов.

    На защитника претендуют три клуба: «Байер», «Ренн» и «Милан», однако леверкузенский клуб является фаворитом из-за гарантированного выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

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