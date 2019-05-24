Косельни задумался об уходе из «Арсенала»

Защитник «Арсенала»задумался об уходе из лондонского клуба, сообщает L’Equipe.

По информации издания, француз имеет право расторгнуть контракт, истекающий через год, уже этим летом.

Желание Косельни может усилиться, если «канониры» проиграют в финале Лиги Европы «Челси» и не попадут в Лигу чемпионов.

На защитника претендуют три клуба: «Байер», «Ренн» и «Милан», однако леверкузенский клуб является фаворитом из-за гарантированного выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

В то же время «Арсенал» может заменить его защитником «Барселоны» Самюэлем Умтити. 0