Мхитарян не поедет с «Арсеналом» в Баку

«Арсенал» на своем официальном сайте сообщил, что полузащитникне поедет с командой в Баку на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

«Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против "Челси". Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьей решили, что ему лучше не ехать на финал.

Мы написали письмо в УЕФА и выразили глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян — ключевой игрок для нас, поэтому это большая потеря для "Арсенала" в финале.

Нам также очень грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира при таких обстоятельствах», — говорится в заявлении.

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