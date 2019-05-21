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    Мхитарян не поедет с «Арсеналом» в Баку

    Арсенал Челси Футбол Англии Лига Европы Календарь Лиги Европы
    «Арсенал» на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Генрих Мхатарян не поедет с командой в Баку на финальный матч Лиги Европы против «Челси».

    Генрих Мхатарян
    Генрих Мхатарян

    «Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против "Челси". Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьей решили, что ему лучше не ехать на финал.

    Мы написали письмо в УЕФА и выразили глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян — ключевой игрок для нас, поэтому это большая потеря для "Арсенала" в финале.

    Нам также очень грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира при таких обстоятельствах», — говорится в заявлении.

    Азербайджан и Армения находятся в состоянии напряженности из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 0

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