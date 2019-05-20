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    Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

    Зенит Краснодар Между тем Происшествия Скандалы
    Адвокаты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подали апелляционные жалобы в Московский городской суд.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Сегодня мы подаем жалобы на решение Пресненского суда, судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения», — приводит слова защиты футболистов «Р-Спорт».

    Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы признал виновными братьев Кокориных, Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого в хулиганстве и нападениях.

    Братьям Кокориным вынесли наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий приговорены к 1 году и 5 месяцам колонии. 0

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