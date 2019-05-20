Восемь действующих и три бывший футболиста задержаны в Грузии по подозрению в организации договорных матчей. Об этом сообщает антикоррупционное агентство службы государственной безопасности страны.

В Грузии за договорные матчи арестованы 11 футболистов globallookpress.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Задержаны организаторы — трое бывших футболистов, игрок футбольного клуба «Чиатура», а также двое клуба «Гурия» (Ланчхути) и пятеро игроков клуба «ВИТ Джорджия».

«Следствием установлено, что члены организованной преступной группировки связывались с футболистами футбольных клубов и взамен на определенную сумму согласовывали с ними заранее спланированные результаты матчей с оппонентами», — говорится в заявлении службы.

За проданные игры они получили 93,5 тысячи лари (более 34 тысяч долларов). Им грозит от четырех до семи лет лишения свободы. 0