Дело «Манчестер Сити» передано в арбитражную палату УЕФА

УЕФА продолжает изучать возможное нарушение руководителями «Манчестер Сити» правил финансового фейр-плей, сообщает официальный сайт организации.

Главный следователь по финансовому контролю клубов (CFCB) передал дело «горожан» в арбитражную палату УЕФА.

Следственная палата открыла официальное расследование в отношении «Манчестер Сити» 7 марта 2019 года на предмет возможных нарушений правил финансового фейр-плей, которые были обнародованы в различных средствах массовой информации.

УЕФА не будет давать дополнительных комментариев, пока Арбитражная палата не вынесет решение по этому делу.

Ранее СМИ распространили информацию, что следственная группа УЕФА потребует дисквалификации «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов минимум на сезон. 0