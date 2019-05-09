«Сент-Этьен» — «Монпелье»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Франции

В 36 туре французской Лиги 1 состоится матч между. Четвертая команда турнира и претендент на эту же позицию сразятся на стадионе «Жоффруа Гишар» в пятницу, 10 мая. Старт в 21:45 мск.

«Сент-Этьен» может быть доволен нынешним сезоном. Клуб хорошо выступает в Лиге 1. Наградой за это может быть Лига Европы или же Лига чемпионов. «Зеленые» довольно плотно прижались к «Лиону» и пока не отпускают его дальше, чем на один балл. Вполне вероятно, что победа в следующей игре даст хозяевам возможность подняться на 3 место и получить шанс на участие в ЛЧ.

«Монпелье» вроде бы и находится в еврокубковой зоне, но вот любая оплошность, даже ничья, заберут у команды шансы на Европу. «Марсель», находясь на 6 месте, имеет те же 55 очков, поэтому для «паладинов» в этом сезоне битва не закончена. Однозначно гости будут ехать только за победой.

Все прогнозы на Лигу 1

Что касается букмекерской линии, то на этот матч даны вот такие коэффициенты: 1.69 на победу «Сент-Этьена» и 4.82 на победу «Монпелье». На ничью дают 4.01.

На это футбольное событие эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз с двумя исходами, которые выставлены в линии с коэффициентами 2.18 и 1.69.

Прямую трансляцию в сети Интернет проведут на сайте LiveCup.Run. Пройдя по этой ссылке, можно будет ознакомиться с составами и статистикой этого поединка. По телевидению транслировать игру будет канал Матч Футбол. 0