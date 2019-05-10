«Сент-Этьен» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 36 тура чемпионата Франции 10 мая 2019 года

В 36 туре чемпионата Франции состоится поединок между «Сент-Этьеном» и «Монпелье» — командами из топ-5 Лиги 1. Примет этот матч стадион «Жоффруа Гишар». Начало события в 21:45 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Монпелье».

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» четвертый в Лиге 1. У команды 62 очка и на данный момент она имеет хорошие шансы на Лигу чемпионов. У «Лиона», идущего впереди, 63 пункта, поэтому хозяева все еще сохраняют шансы на участие в отборочном цикле ЛЧ в следующем сезоне.

Последние результаты клуба очень хорошие. Он выиграл в прошлых четырех турах чемпионата. Перед «Монпелье» было противостояние с «Монако», в котором Stéphanois выиграли 2:3. Это был самый результативный матч за последние 6 выступлений.

Все прогнозы на Лигу 1

До встречи с «монегасками» «Сент-Этьен» провел три победных поединка против «Реймса», «Тулузы» и «Бордо». При этом команде удалось сохранить ворота «сухими» во всех трех случаях. Дома коллектив выигрывал в 3 противостояниях кряду и в двух прошлых не пропускал.

Можно добавить, что «зеленые» выиграли 6 из 7 матчей. В 7 поединках ASSE забивал как минимум по 2 гола.

В игре не примет участие защитник Да Силва, который в этом сезоне сыграл 19 матчей. Также травмированы Диони и Монне-Паке. Первый забил 5 голов и сыграл 30 поединков. В общем, потери довольно существенные. Хотя и без этих футболистов команда неплохо справляется.

«Монпелье»

«Монпелье» пока только претендует на Лигу Европы, поскольку путевку на этот турнир команда еще не забронировала. Находясь на 5 позиции, гости имеют 55 очков. Такое же количество баллов у «Марселя».

Расклад таков, что 6 и 7 путевку в еврокубки за собой застолбили победители Кубка Франции и Кубка лиги — «Ренн» и «Старсбур». Получается, что 5 строчка является последней для тех клубов, которые не попали в топ-4 Лиги 1. Короче говоря, «Монпелье» ни в коем случае нельзя проигрывать.

Уже 4 тура «паладины» выступают без поражений — 3 победы и одна ничья. В прошлый раз была ничья с «Амьеном» 1:1, затем волевая победа над «ПСЖ» 3:2, 1:3 на выезде со «Страсбуром» и 2:1 дома с «Тулузой».

С января коллектив провел 10 выездных игр, из которых выиграть удалось только две — 4 поражения и 4 ничьи.

«Монпелье» пропускал в 5 матчах чемпионата подряд, а в 3 из 4 встреч общий тотал был больше 2.5.

Тяжелые потери есть только в обороне. Защитник Агилар, сыгравший 28 поединков в Лиге 1 не сможет сыграть из-за травмы.

Наиболее результативные игроки в последнее время Делор и Молле. Первый — лучший бомбардир с 14 голами на счету.

Прогноз

Фаворит этой пары «Сент-Этьен» — 1.74 на его победу и 4.80 на победу гостей. Чуть меньше дают на ничью — 4.00.

Четыре последних очных встречи этих соперников были очень скудными на голы. В 3 из 4 случаев забивался лишь один мяч. В прошлый раз, в первом круге Лиги 1, «Сент-Этьен» и «Монпелье» сыграли в нулевую ничью.

Хозяева, конечно же, будут пытаться обогнать «Лион». Им победа как бы нужна. «Монпелье» она просто необходима, если команда хочет попасть в еврокубки.

«Паладины» мало выигрывают на выезде. «Зеленые» могут этим воспользоваться, тем более дома они себя чувствуют довольно уверенно. «Сент-Этьен» не проиграет и тотал больше 2.5 — такой вариант мы предлагаем. Коэффициент составляет 2.18.

Также ставим на то, что обе команды забьют. Здесь предлагают коэф 1.69. 0