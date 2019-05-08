Адвокат Пака удовлетворена приговором

, адвокат директора департамента Минпромторга, прокомментировала приговор суда по делу об участии нападающего «Зенита», его брата Кирилла, хавбека «Краснодара»и детского футбольного тренерав двух драках в центре столицы в октябре 2018 года.

«Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на условно-досрочное освобождение. Поэтому наказание излишне строгим не является.

Уголовная ответственность в этом смысле ценнее наказания. По своей природе это социальное, то есть общественное, осуждение. Хулиганство — преступление против общества, необходимо, чтобы люди понимали — перед ним и держать потом ответ.

В этом деле говорить о "футболистах", "звездных фигурантах дела" и показательном процессе, наверное, не совсем правильно. Это необоснованно задевает огромное количество людей, для которых футбол — страсть. Никто из потерпевших в то утро не узнал в подсудимых спортсменов. Были одни люди, которые нападали на других людей. Очень важно, на наш взгляд, дать посыл обществу, что подобное поведение неприемлемо.

Изначально мы понимали, что с противоположной стороны будет задействованы мощнейшие PR-ресурсы, а основным средством воздействия будет обвинение в провокациях самих потерпевших.

Для потерпевших и их близких пришедшее время было очень непростым эмоционально. Думаю, оказавшись поневоле участниками громкого процесса, сегодня они испытывают облегчение.

Показательно, что никто из пострадавших не изменил своей позиции. Наверное, самый главный "неюридический" вывод из всей этой ситуации — надо везде оставаться людьми: на футбольном поле, в общественных местах, в зале суда», — цитирует Шатихину «Спорт-Экспресс». 0