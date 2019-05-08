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    Назван срок заключения Кокорина и Мамаева

    Между тем Скандалы Светская жизнь Зенит Краснодар Футбол России
    На заседании в Пресненском суде вынесен приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, а также детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Павел Мамаев
    Павел Мамаев

    Все участники дела получили реальные сроки, которые они будут отбывать в колонии общего режима.

    Братья Кокорины осуждены на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев.

    Срок наказания назначено считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии (с 10 октября).

    Это решение может быть оспорено. Без учета возможных апелляций Кокорину предстоит провести в колонии еще примерно 7,5 месяцев, Павлу Мамаеву — 6,5.

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