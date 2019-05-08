Назван срок заключения Кокорина и Мамаева

На заседании в Пресненском суде вынесен приговор нападающему «Зенита», его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара», а также детскому футбольному тренеру сообщает «Спорт-Экспресс».

Все участники дела получили реальные сроки, которые они будут отбывать в колонии общего режима.

Братья Кокорины осуждены на 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев.

Срок наказания назначено считать с 8 мая, но зачесть день в СИЗО за полтора в колонии (с 10 октября).

Это решение может быть оспорено. Без учета возможных апелляций Кокорину предстоит провести в колонии еще примерно 7,5 месяцев, Павлу Мамаеву — 6,5.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 0