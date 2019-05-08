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    Колосков ждет возвращения Кокорина и Мамаева в профессиональный футбол

    Между тем Светская жизнь Скандалы Зенит Краснодар Футбол России
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Пресненского суда по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Суд назначил Кокорину 1,5 года колонии общего режима по делу о двух драках, Мамаеву — 1 год 5 месяцев.

    «Все зависит от самих футболистов, от их характера. Но они не преклонных годов, они не располнели. Я думаю, что они захотят вернуться в профессиональный футбол.

    Они смогли бы это сделать и лет пять поиграть на высоком уровне, принести пользу своим клубам, болельщикам, своим семьям. Я очень бы хотел, чтобы они вернулись в футбол.

  • Назван срок заключения Кокорина и Мамаева
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    • В колонии все-таки более свободная жизнь, чем в СИЗО, всем будет воздуха побольше. Там они смогут посвятить себя активным занятиям спорта и затем к следующей весне вернуться на футбольное поле», — приводит слова Колоскова РИА Новости. 0

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