Колосков ждет возвращения Кокорина и Мамаева в профессиональный футбол

Почетный президент РФСпрокомментировал решение Пресненского суда по делу

Суд назначил Кокорину 1,5 года колонии общего режима по делу о двух драках, Мамаеву — 1 год 5 месяцев.

«Все зависит от самих футболистов, от их характера. Но они не преклонных годов, они не располнели. Я думаю, что они захотят вернуться в профессиональный футбол.

Они смогли бы это сделать и лет пять поиграть на высоком уровне, принести пользу своим клубам, болельщикам, своим семьям. Я очень бы хотел, чтобы они вернулись в футбол.

В колонии все-таки более свободная жизнь, чем в СИЗО, всем будет воздуха побольше. Там они смогут посвятить себя активным занятиям спорта и затем к следующей весне вернуться на футбольное поле», — приводит слова Колоскова РИА Новости. 0